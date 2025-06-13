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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США - РИА Новости, 13.06.2025
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17:24 13.06.2025 (обновлено: 17:27 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022685812.html
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США - РИА Новости, 13.06.2025
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:24:00+03:00
2025-06-13T17:27:00+03:00
в мире
иран
сша
швейцария
обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство Tasnim."После грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля… посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, Надин Лозано была вызвана в МИД помощником министра… Исой Камели, где ей был выражен решительный протест исламской республики в связи с актом агрессии Израиля и его поддержкой США", – говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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в мире, иран, сша, швейцария, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Швейцария, Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США

МИД Ирана выразил протест представляющему США в Тегеране послу Швейцарии

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство Tasnim.
"После грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля… посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, Надин Лозано была вызвана в МИД помощником министра… Исой Камели, где ей был выражен решительный протест исламской республики в связи с актом агрессии Израиля и его поддержкой США", – говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИранСШАШвейцарияОбострение отношений США и ИранаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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