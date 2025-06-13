https://ria.ru/20250613/iran-2022685812.html

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:24:00+03:00

2025-06-13T17:24:00+03:00

2025-06-13T17:27:00+03:00

в мире

иран

сша

швейцария

обострение отношений сша и ирана

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022625474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7535dcaf35fbd7620ea5ce56b243e049.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство Tasnim."После грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля… посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, Надин Лозано была вызвана в МИД помощником министра… Исой Камели, где ей был выражен решительный протест исламской республики в связи с актом агрессии Израиля и его поддержкой США", – говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

иран

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, швейцария, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном