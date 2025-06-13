МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США
МИД Ирана выразил протест представляющему США в Тегеране послу Швейцарии
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране, и выразил протест в связи с ударами Израиля и их поддержкой США, передает агентство Tasnim.
"После грубого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирана со стороны Израиля… посол Швейцарии, представляющий интересы США в Тегеране, Надин Лозано была вызвана в МИД помощником министра… Исой Камели, где ей был выражен решительный протест исламской республики в связи с актом агрессии Израиля и его поддержкой США", – говорится в сообщении агентства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".