Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, заявил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.Ранее иранский университет Шахида Бехешти сообщил, что в результате удара Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика, Матлабизаде, не называя его имени и места работы."Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути (продвижения ядерной программы - ред.) наших погибших ученых-ядерщиков", - написал Эслами на своей странице в Instagram* .В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, заявил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
Ранее иранский университет Шахида Бехешти сообщил, что в результате удара Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика, Матлабизаде, не называя его имени и места работы.
"Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути (продвижения ядерной программы - ред.) наших погибших ученых-ядерщиков", - написал Эслами на своей странице в Instagram* .
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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