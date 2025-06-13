https://ria.ru/20250613/iran-2022685373.html

Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере

Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере - РИА Новости, 13.06.2025

Иран заявил, что продолжит работу в атомной сфере

Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, заявил в пятницу глава Организации РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:18:00+03:00

2025-06-13T17:18:00+03:00

2025-06-13T17:29:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, заявил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.Ранее иранский университет Шахида Бехешти сообщил, что в результате удара Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика, Матлабизаде, не называя его имени и места работы."Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути (продвижения ядерной программы - ред.) наших погибших ученых-ядерщиков", - написал Эслами на своей странице в Instagram* .В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-13T17:18 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, обострение отношений сша и ирана, израиль