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Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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17:07 13.06.2025 (обновлено: 17:08 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022683658.html
Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране
Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране
Иран продемонстрирует Израилю свою "ядерную мощь" в ответ на атаки еврейского государства по территории исламской республики, говорится в заявлении иранского... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:07:00+03:00
2025-06-13T17:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продемонстрирует Израилю свою "ядерную мощь" в ответ на атаки еврейского государства по территории исламской республики, говорится в заявлении иранского университета Шахида Бехешти. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте университета Шахида Бехешти, в результате атаки Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика Матлабизаде, не называя его имя и место работы. "Это преступление не останется без ответа. Мы отомстим за наших преподавателей. Когда вскипит воля угнетенных народов и из огня поднимется клич о справедливости, тогда мы дадим такой ответ этому угнетению и преступлениям, что он заставит содрогнуться их фальшивые основы. Мы вскоре продемонстрируем ядерную мощь Ирана", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте университета. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране

Университет Шахида Бехешти: Иран продемонстрирует Израилю свою ядерную мощь

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продемонстрирует Израилю свою "ядерную мощь" в ответ на атаки еврейского государства по территории исламской республики, говорится в заявлении иранского университета Шахида Бехешти.
Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте университета Шахида Бехешти, в результате атаки Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика Матлабизаде, не называя его имя и место работы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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"Это преступление не останется без ответа. Мы отомстим за наших преподавателей. Когда вскипит воля угнетенных народов и из огня поднимется клич о справедливости, тогда мы дадим такой ответ этому угнетению и преступлениям, что он заставит содрогнуться их фальшивые основы. Мы вскоре продемонстрируем ядерную мощь Ирана", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте университета.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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