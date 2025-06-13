Тегеран продемонстрирует Тель-Авиву свою ядерную мощь, заявили в Иране
Университет Шахида Бехешти: Иран продемонстрирует Израилю свою ядерную мощь
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран продемонстрирует Израилю свою "ядерную мощь" в ответ на атаки еврейского государства по территории исламской республики, говорится в заявлении иранского университета Шахида Бехешти.
Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте университета Шахида Бехешти, в результате атаки Израиля по территории Ирана в пятницу утром погибли пять преподавателей университета: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси. Также иранские СМИ ранее сообщали о гибели шестого ученого-ядерщика Матлабизаде, не называя его имя и место работы.
"Это преступление не останется без ответа. Мы отомстим за наших преподавателей. Когда вскипит воля угнетенных народов и из огня поднимется клич о справедливости, тогда мы дадим такой ответ этому угнетению и преступлениям, что он заставит содрогнуться их фальшивые основы. Мы вскоре продемонстрируем ядерную мощь Ирана", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте университета.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".