https://ria.ru/20250613/iran-2022679571.html

В Иране рассказали о последствиях израильских ударов по базе ВВС в Хамадане

В Иране рассказали о последствиях израильских ударов по базе ВВС в Хамадане - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране рассказали о последствиях израильских ударов по базе ВВС в Хамадане

Израиль нанес ущерб базе ВВС в иранском Хамадане, но авиация базы находится в полной боевой готовности, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:46:00+03:00

2025-06-13T16:46:00+03:00

2025-06-13T16:46:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес ущерб базе ВВС в иранском Хамадане, но авиация базы находится в полной боевой готовности, передает агентство Tasnim. "Корреспондент… получил информацию о том, что ущерб базе нанесен, самолеты находятся в полной боевой готовности", – говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Израиль также нанес удары и по базе ПВО в местечке Субаши, недалеко от города Хамадан. Как пишет Tasnim, данные о жертвах в этом районе не поступали. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев"