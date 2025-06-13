В Иране рассказали о последствиях израильских ударов по базе ВВС в Хамадане
Tasnim: Израиль нанес ущерб базе ВВС в Хамадане, самолеты не пострадали
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес ущерб базе ВВС в иранском Хамадане, но авиация базы находится в полной боевой готовности, передает агентство Tasnim.
"Корреспондент… получил информацию о том, что ущерб базе нанесен, самолеты находятся в полной боевой готовности", – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Израиль также нанес удары и по базе ПВО в местечке Субаши, недалеко от города Хамадан. Как пишет Tasnim, данные о жертвах в этом районе не поступали.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".