https://ria.ru/20250613/iran-2022672240.html

Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также съемочная группа сериала "Трудно... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:01:00+03:00

2025-06-13T16:01:00+03:00

2025-06-13T16:04:00+03:00

культура

иран

россия

исфахан

операция израиля "восходящий лев"

новости культуры

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также съемочная группа сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ. "Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов — музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. "Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет", - отметили в Минкультуры РФ. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250609/iran-2021864984.html

https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, исфахан, операция израиля "восходящий лев", новости культуры