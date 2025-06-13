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Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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Культура
 
16:01 13.06.2025 (обновлено: 16:04 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022672240.html
Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране
Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране
Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также съемочная группа сериала "Трудно... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:01:00+03:00
2025-06-13T16:04:00+03:00
культура
иран
россия
исфахан
операция израиля "восходящий лев"
новости культуры
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также съемочная группа сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ. "Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов — музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. "Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет", - отметили в Минкультуры РФ. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250609/iran-2021864984.html
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иран, россия, исфахан, операция израиля "восходящий лев", новости культуры
Культура, Иран, Россия, Исфахан, Операция Израиля "Восходящий лев", Новости культуры
Министерство культуры рассказало о российских артистах, находящихся в Иране

Музыканты БСО и съемочная группа сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры в Москве
Здание Министерства культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также съемочная группа сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает, подтвердили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Министерству культуры Российской Федерации известно о нахождении в Иране российских артистов — музыкантов Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", принимавших участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня в Тегеране и Исфахане в рамках двусторонних культурных договоренностей, а также съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны.
"Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет", - отметили в Минкультуры РФ.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.
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КультураИранРоссияИсфаханОперация Израиля "Восходящий лев"Новости культуры
 
 
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