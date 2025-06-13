https://ria.ru/20250613/iran-2022671524.html
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:57:00+03:00
2025-06-13T15:57:00+03:00
2025-06-13T15:57:00+03:00
в мире
иран
израиль
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022629048_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cd92ca05ac4d9fcb189703fdfec2c41.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса "земля-земля". "За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса "земля-земля" иранского режима. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов. На одном из атакованных объектов на западе Ирана была обнаружена и уничтожена ракетная установка с уникальным пусковым механизмом, спрятанная в контейнере", - говорится в сообщении военных. В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022629048_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3eebc4cb3f185823a11fed62668c7a22.jpg
Кадры уничтожения иранских баллистических ракет
Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет.
2025-06-13T15:57
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране
ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Иране пусковых установок и хранилищ с ракетами