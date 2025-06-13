https://ria.ru/20250613/iran-2022671524.html

Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране

Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:57:00+03:00

2025-06-13T15:57:00+03:00

2025-06-13T15:57:00+03:00

в мире

иран

израиль

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса "земля-земля". "За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса "земля-земля" иранского режима. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов. На одном из атакованных объектов на западе Ирана была обнаружена и уничтожена ракетная установка с уникальным пусковым механизмом, спрятанная в контейнере", - говорится в сообщении военных. В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Кадры уничтожения иранских баллистических ракет Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет. 2025-06-13T15:57 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"