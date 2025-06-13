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Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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15:57 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022671524.html
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:57:00+03:00
2025-06-13T15:57:00+03:00
в мире
иран
израиль
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса "земля-земля". "За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса "земля-земля" иранского режима. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов. На одном из атакованных объектов на западе Ирана была обнаружена и уничтожена ракетная установка с уникальным пусковым механизмом, спрятанная в контейнере", - говорится в сообщении военных. В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
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7 495 645-6601
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Кадры уничтожения иранских баллистических ракет
Армия обороны Израиля показала кадры уничтожения иранских баллистических ракет.
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в мире, иран, израиль, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль заявил об уничтожении десятков пусковых ракетных установок в Иране

ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Иране пусковых установок и хранилищ с ракетами

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что в последние часы силы ВВС уничтожили в Иране "десятки" пусковых установок и хранилищ с ракетами класса "земля-земля".
"За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса "земля-земля" иранского режима. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов. На одном из атакованных объектов на западе Ирана была обнаружена и уничтожена ракетная установка с уникальным пусковым механизмом, спрятанная в контейнере", - говорится в сообщении военных.
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреИранИзраильАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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