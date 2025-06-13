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Иранские истребители поднялись в воздух над Мешхедом, пишут СМИ

Иранские истребители поднялись в воздух над Мешхедом, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Иранские истребители поднялись в воздух над Мешхедом, пишут СМИ

Истребители иранской авиации подняты в воздух над городом Мешхед, расположенном на востоке страны, передает агентство Mehr. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:50:00+03:00

2025-06-13T14:50:00+03:00

2025-06-13T14:56:00+03:00

мешхед

в мире

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обострение отношений сша и ирана

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Истребители иранской авиации подняты в воздух над городом Мешхед, расположенном на востоке страны, передает агентство Mehr."Истребители иранской авиации видны в небе над Мешхедом. Ни один официальный источник еще не сообщил о точных причинах появления самолетов в небе", – говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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мешхед, в мире, операция израиля "восходящий лев", обострение отношений сша и ирана, али хаменеи, иран, израиль