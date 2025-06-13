https://ria.ru/20250613/iran-2022652494.html

В Иране ввели ограничения на работу интернета

В Иране ввели ограничения на работу интернета - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране ввели ограничения на работу интернета

Министерство связи Ирана вводит временные ограничения на интернет на фоне ударов Израиля по исламской республике, передает агентство ISNA. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:11:00+03:00

2025-06-13T14:11:00+03:00

2025-06-13T15:28:00+03:00

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

в мире

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Министерство связи Ирана вводит временные ограничения на интернет на фоне ударов Израиля по исламской республике, передает агентство ISNA."Принимая во внимание особое положение страны и руководствуясь здравым смыслом, вводятся временные ограничения на интернет. Несомненно, что после нормализации ситуации, введенные ограничения будут сняты", – говорится в сообщении агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, соединение с интернетом работает нестабильно. Кроме того, ограничено подключение к VPN, что затрудняет работу с рядом заблокированных в стране электронных ресурсов.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T14:11 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", в мире