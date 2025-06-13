https://ria.ru/20250613/iran-2022648640.html

В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу

В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу

Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:42:00+03:00

2025-06-13T13:42:00+03:00

2025-06-13T13:51:00+03:00

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тебриз

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Маджид Фарши, его цитирует агентство Mehr."В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены", – приводит его слова агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022609521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тебриз, операция израиля "восходящий лев"