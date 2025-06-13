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В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу - РИА Новости, 13.06.2025
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13:42 13.06.2025 (обновлено: 13:51 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022648640.html
В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу
В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу - РИА Новости, 13.06.2025
В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу
Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:42:00+03:00
2025-06-13T13:51:00+03:00
в мире
иран
израиль
тебриз
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Маджид Фарши, его цитирует агентство Mehr."В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены", – приводит его слова агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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иран
израиль
тебриз
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60
в мире, иран, израиль, тебриз, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тебриз, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу

Фарши: при израильском ударе по Тебризу 5 человек погибли и 12 получили ранения

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Маджид Фарши, его цитирует агентство Mehr.
"В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены", – приводит его слова агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
10:09
 
В миреИранИзраильТебризОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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