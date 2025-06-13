В Иране заявили о пяти погибших при израильском ударе по Тебризу
Фарши: при израильском ударе по Тебризу 5 человек погибли и 12 получили ранения
© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 12 ранены в результате удара Израиля по городу Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Маджид Фарши, его цитирует агентство Mehr.
"В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены", – приводит его слова агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".