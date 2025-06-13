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Израиль нанес удары по городам на западе Ирана, пишут СМИ

Израиль нанес удары по городам на западе Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удары по городам на западе Ирана, пишут СМИ

Новой атаке со стороны Израиля подверглись города Касре-Ширин и Кангавар провинции Керманшах, расположенной на западе Ирана, сообщает агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:36:00+03:00

2025-06-13T13:36:00+03:00

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Новой атаке со стороны Израиля подверглись города Касре-Ширин и Кангавар провинции Керманшах, расположенной на западе Ирана, сообщает агентство Nour News."Несколькими минутами ранее новой атаке подверглись города Касре-Ширин и Кангавар", – говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-13T13:36 true PT0M19S

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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, тегеран (город)