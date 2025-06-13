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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран

Посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в исламскую республику после ударов Израиля. РИА Новости, 13.06.2025

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операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Иране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в исламскую республику после ударов Израиля. "Посольство рекомендует росгражданам и соотечественникам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений", - написала дипмиссия в Telegram-канале. Оно также попросило российских граждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями властей Ирана, воздерживаться от нахождения вблизи военных объектов "в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Иране" "Не рекомендуем делать фотографии и видеосъемку в любых частях Ирана", - добавили в посольстве.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе. 2025-06-13T11:53 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

операция израиля "восходящий лев", иран, россия, израиль, в мире