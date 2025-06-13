https://ria.ru/20250613/iran-2022625185.html

МАГАТЭ поддерживает связь с иранскими органами по ядерной безопасности

МАГАТЭ поддерживает связь с иранскими органами по ядерной безопасности - РИА Новости, 13.06.2025

МАГАТЭ поддерживает связь с иранскими органами по ядерной безопасности

МАГАТЭ поддерживает на данный момент связь с иранскими органами по ядерной безопасности, чтобы установить текущее состояние ядерных объектов, сообщается в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:27:00+03:00

2025-06-13T11:27:00+03:00

2025-06-13T11:27:00+03:00

в мире

израиль

исфахан

магатэ

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

ВЕНА, 13 июня – РИА Новости. МАГАТЭ поддерживает на данный момент связь с иранскими органами по ядерной безопасности, чтобы установить текущее состояние ядерных объектов, сообщается в пресс-релизе на сайте агентства. "В настоящее время мы находимся в контакте с иранскими органами ядерной безопасности, чтобы выяснить состояние соответствующих ядерных объектов и оценить возможные более широкие последствия для ядерной безопасности и охраны", - говорится в сообщении. Сообщается, что иранские органы подтвердили МАГАТЭ, что объект по обогащению урана в Натанзе был затронут в ходе атак Израиля, но повышение уровня радиации не зафиксировано. Также сообщается, что объекты в Исфахане и Фордо на данный момент не пострадали.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

израиль

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, исфахан, магатэ, операция израиля "восходящий лев"