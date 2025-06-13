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Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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11:14 13.06.2025 (обновлено: 11:23 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022622915.html
Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану
Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану
После ударов Израиля по Ирану полномасштабная война в регионе реальна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:14:00+03:00
2025-06-13T11:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
константин косачев
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану полномасштабная война в регионе реальна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами."Полномасштабная война в регионе абсолютно реальна. В этом нет сомнений. Уповать на ещё один раунд проявления сдержанности Ирана можно и нужно. Всегда нужно надеяться на лучшее, но, естественно, есть пределы для терпения", - сказал Косачев.По его словам, то, что этот удар не происходит немедленно, - лишь результат того, что военная верхушка в Иране существенным образом ослаблена, и нужно "серьёзно подготовиться к ответным действиям"."В том, что касается предотвращения дальнейших эскалаций, она возможна только в случае монолитного, консенсусного единства международного сообщества в неприятии того, что делает Израиль, и в подтверждении того, что Иран имеет право на ядерную программу, в её гражданской составляющий. Увы, такого консолидированного единства нет и не будет. В этом нет никакого сомнения", - отметил сенатор."И, вновь не очень хорошо себя здесь проявила организация по атомной энергии, МАГАТЭ", - заключил он.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
израиль
иран
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео удара по иранской системе ПВО
Армия Израиля опубликовала видео удара по по иранской системе ПВО. В ЦАХАЛ утверждают, что уничтожены десятки радаров и объектов противовоздушной обороны.
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, израиль, иран, константин косачев, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Константин Косачев, Операция Израиля "Восходящий лев"
Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

Косачев назвал войну в регионе после ударов Израиля по Ирану абсолютно реальной

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiВид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану полномасштабная война в регионе реальна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.
"Полномасштабная война в регионе абсолютно реальна. В этом нет сомнений. Уповать на ещё один раунд проявления сдержанности Ирана можно и нужно. Всегда нужно надеяться на лучшее, но, естественно, есть пределы для терпения", - сказал Косачев.
По его словам, то, что этот удар не происходит немедленно, - лишь результат того, что военная верхушка в Иране существенным образом ослаблена, и нужно "серьёзно подготовиться к ответным действиям".
"В том, что касается предотвращения дальнейших эскалаций, она возможна только в случае монолитного, консенсусного единства международного сообщества в неприятии того, что делает Израиль, и в подтверждении того, что Иран имеет право на ядерную программу, в её гражданской составляющий. Увы, такого консолидированного единства нет и не будет. В этом нет никакого сомнения", - отметил сенатор.
"И, вновь не очень хорошо себя здесь проявила организация по атомной энергии, МАГАТЭ", - заключил он.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранКонстантин КосачевОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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