https://ria.ru/20250613/iran-2022622915.html

Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Косачев предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

После ударов Израиля по Ирану полномасштабная война в регионе реальна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:14:00+03:00

2025-06-13T11:14:00+03:00

2025-06-13T11:23:00+03:00

в мире

израиль

иран

константин косачев

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022610244_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_ec3710a7a16f23be95c592b6be232d4b.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану полномасштабная война в регионе реальна, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами."Полномасштабная война в регионе абсолютно реальна. В этом нет сомнений. Уповать на ещё один раунд проявления сдержанности Ирана можно и нужно. Всегда нужно надеяться на лучшее, но, естественно, есть пределы для терпения", - сказал Косачев.По его словам, то, что этот удар не происходит немедленно, - лишь результат того, что военная верхушка в Иране существенным образом ослаблена, и нужно "серьёзно подготовиться к ответным действиям"."В том, что касается предотвращения дальнейших эскалаций, она возможна только в случае монолитного, консенсусного единства международного сообщества в неприятии того, что делает Израиль, и в подтверждении того, что Иран имеет право на ядерную программу, в её гражданской составляющий. Увы, такого консолидированного единства нет и не будет. В этом нет никакого сомнения", - отметил сенатор."И, вновь не очень хорошо себя здесь проявила организация по атомной энергии, МАГАТЭ", - заключил он.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео удара по иранской системе ПВО Армия Израиля опубликовала видео удара по по иранской системе ПВО. В ЦАХАЛ утверждают, что уничтожены десятки радаров и объектов противовоздушной обороны. 2025-06-13T11:14 true PT0M09S

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T11:14 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, константин косачев, операция израиля "восходящий лев"