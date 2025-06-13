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МИД Египта осудил израильскую атаку на Иран

МИД Египта осудил израильскую атаку на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Египта осудил израильскую атаку на Иран

Египет осуждает израильскую атаку на Иран, это крайне опасная эскалация в регионе, заявило египетское министерство иностранных дел. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:45:00+03:00

2025-06-13T10:45:00+03:00

2025-06-13T10:52:00+03:00

египет

иран

в мире

обострение отношений сша и ирана

красный полумесяц

хосейн салами

израиль

али хаменеи

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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Египет осуждает израильскую атаку на Иран, это крайне опасная эскалация в регионе, заявило египетское министерство иностранных дел."Арабская Республика Египет осуждает военные атаки израильской армии на Исламскую Республику Иран, которые представляют собой крайне опасную вопиющую региональную эскалацию", - говорится в заявлении египетского МИД.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T10:45 true PT1M14S

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египет, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана, красный полумесяц, хосейн салами, израиль, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"