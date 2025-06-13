https://ria.ru/20250613/iran-2022617352.html

Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана

Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Китай выступил против посягательств на суверенитет Ирана

Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:42:00+03:00

2025-06-13T10:42:00+03:00

2025-06-13T10:42:00+03:00

в мире

иран

израиль

китай

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

мид кнр

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликта", - заявил дипломат. Он отметил, что повторная внезапная эскалация региональной напряженности "не отвечает интересам ни одной из сторон". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

иран

израиль

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T10:42 true PT0M29S

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T10:42 true PT0M16S

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, китай, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев", мид кнр