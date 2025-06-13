Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid SalemiНа месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации.
"Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.