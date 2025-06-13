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Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 13.06.2025
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09:43 13.06.2025 (обновлено: 09:47 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022606977.html
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 13.06.2025
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:43:00+03:00
2025-06-13T09:47:00+03:00
в мире
израиль
оон
иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации."Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
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РИА Новости
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60
в мире, израиль, оон, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, ООН, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiНа месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации.
"Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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В миреИзраильООНИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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