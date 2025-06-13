https://ria.ru/20250613/iran-2022606977.html

Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН - РИА Новости, 13.06.2025

Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:43:00+03:00

2025-06-13T09:43:00+03:00

2025-06-13T09:47:00+03:00

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операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля, сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации."Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание", - написало агентство.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T09:43 true PT0M29S

Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля 2025-06-13T09:43 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, оон, иран, операция израиля "восходящий лев"