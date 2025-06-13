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Иран начал принимать меры по обороне в ответ на атаки Израиля

Иран начал принимать меры по обороне в ответ на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Иран начал принимать меры по обороне в ответ на атаки Израиля

Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля по Ирану, заявило правительство Ирана. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:18:00+03:00

2025-06-13T09:18:00+03:00

2025-06-13T09:30:00+03:00

израиль

иран

тегеран (город)

в мире

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

армия обороны израиля (цахал)

красный полумесяц

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Тегеран приступил к "необходимым оборонным, политическим и правовым мерам" в ответ на удары Израиля по Ирану, заявило правительство Ирана."Правительство Ирана инициировало необходимые меры оборонного, политического и правового характера, чтобы заставить Израиль пожалеть и лишить их сна", - говорится в сообщении.Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022589744.html

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иран

тегеран (город)

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T09:18 true PT0M46S

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израиль, иран, тегеран (город), в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), красный полумесяц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024