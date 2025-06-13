Правительство Ирана прокомментировало удары Израиля
Правительство Ирана: удары Израиля показали, зачем Тегерану ядерные технологии
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiВид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Удары Израиля показывают, зачем Тегерану ракеты и ядерные технологии, заявило правительство Ирана в Telegram-канале.
"Сейчас мир лучше понимает, зачем Иран настаивает на обогащении, ядерных технологиях и ракетном потенциале", - говорится в заявлении кабмина.
Подобное заявление прозвучало также в свете того, что ряд стран опасаются, что Иран обзаведется ядерным оружием и будет иметь необходимые для этого ракеты-носители. При этом в Иране ранее заявляли, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.