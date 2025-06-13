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Американский сенатор пригрозил Ирану уничтожением нефтяной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2025
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08:29 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022595907.html
Американский сенатор пригрозил Ирану уничтожением нефтяной инфраструктуры
Американский сенатор пригрозил Ирану уничтожением нефтяной инфраструктуры - РИА Новости, 13.06.2025
Американский сенатор пригрозил Ирану уничтожением нефтяной инфраструктуры
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в качестве ответного удара Израилю, то США должны будут... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:29:00+03:00
2025-06-13T08:29:00+03:00
в мире
иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в качестве ответного удара Израилю, то США должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Ирана и вытеснить его из мирового нефтяного бизнеса. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Одной из целей Израиля стал нефтеперерабатывающий завода в иранском Тебризе, сообщило ранее иранское гостелевидение IRIB. "Люди задаются вопросом, атакует ли Иран на военных США или их интересы по всему региону из-за атаки Израиля на руководство и ядерные объекты Ирана. Мой ответ таков: если это произойдет, Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса", - написал Грэм в соцсети Х. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе.
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в мире, иран, израиль, сша
В мире, Иран, Израиль, США
Американский сенатор пригрозил Ирану уничтожением нефтяной инфраструктуры

Грэм призвал вытеснить Иран из нефтяного бизнеса в случае атак на военных из США

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что если Иран атакует американских военных на Ближнем Востоке в качестве ответного удара Израилю, то США должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Ирана и вытеснить его из мирового нефтяного бизнеса.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Одной из целей Израиля стал нефтеперерабатывающий завода в иранском Тебризе, сообщило ранее иранское гостелевидение IRIB.
"Люди задаются вопросом, атакует ли Иран на военных США или их интересы по всему региону из-за атаки Израиля на руководство и ядерные объекты Ирана. Мой ответ таков: если это произойдет, Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса", - написал Грэм в соцсети Х.
Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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