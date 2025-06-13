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Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля
Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на власти Ирана сообщило, что АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля, уровень радиации на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:22:00+03:00
2025-06-13T08:22:00+03:00
2025-06-13T14:04:00+03:00
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
магатэ
бушерская аэс
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операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на власти Ирана сообщило, что АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля, уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не превышен."Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен", — говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе.
2025-06-13T08:22
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, магатэ, бушерская аэс, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", видео
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля
Гросси: Израиль не атаковал АЭС в Бушере, уровень радиации в Натанзе не превышен