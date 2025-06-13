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Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля

Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Появились данные о состоянии ядерных объектов в Иране после атаки Израиля

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на власти Ирана сообщило, что АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля, уровень радиации на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:22:00+03:00

2025-06-13T08:22:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

магатэ

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иран

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на власти Ирана сообщило, что АЭС в Бушере не подверглась атаке Израиля, уровень радиации на ядерном объекте в Натанзе не превышен."Иранские власти проинформировали МАГАТЭ о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен", — говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе. 2025-06-13T08:22 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, магатэ, бушерская аэс, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", видео