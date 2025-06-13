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При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек - РИА Новости, 13.06.2025
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07:53 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022591989.html
При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек
При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек - РИА Новости, 13.06.2025
При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек
По меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран, передает государственное телевидение Ирана РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:53:00+03:00
2025-06-13T07:53:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. По меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран, передает государственное телевидение Ирана "В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу... как минимум 35 из них - женщины и дети", - сказал ведущий государственного новостного канала в прямом эфире. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек

При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, в том числе дети

© AP Photo / Vahid SalemiРазрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. По меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран, передает государственное телевидение Ирана
"В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу... как минимум 35 из них - женщины и дети", - сказал ведущий государственного новостного канала в прямом эфире.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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