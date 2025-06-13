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При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек

При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек - РИА Новости, 13.06.2025

При атаках Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран, передает государственное телевидение Ирана РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:53:00+03:00

2025-06-13T07:53:00+03:00

2025-06-13T07:53:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. По меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран, передает государственное телевидение Ирана "В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу... как минимум 35 из них - женщины и дети", - сказал ведущий государственного новостного канала в прямом эфире. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"