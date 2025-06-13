https://ria.ru/20250613/iran-2022591299.html

Верховный лидер Ирана назначил главу генштаба и командующего КСИР

Верховный лидер Ирана назначил главу генштаба и командующего КСИР - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана назначил главу генштаба и командующего КСИР

Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС Ирана, командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:47:00+03:00

2025-06-13T07:47:00+03:00

2025-06-13T08:41:00+03:00

в мире

иран

израиль

хосейн салами

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022590713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3eb7e6794e7564665535a7de0b3e42f.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС Ирана, командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) назначен Ахмад Вахиди, сообщило агентство Nour News."Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал Вахиди назначен командующим КСИР", - говорится в сообщении.Ранее иранское государственное телевидение сообщило о гибели Мохаммада Багери, который занимал должность главы генштаба, в результате ударов Израиля. КСИР подтверждал гибель своего командующего Хосейна Салами.Сайяри до этого занимал должность заместителя командующего армии Ирана (как и КСИР - часть вооруженных сил страны), а Вахиди является бывшим министром внутренних дел Ирана, а также бывшим командующим спецподразделения "Кудс" в составе КСИР - до генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара США в 2020 году в Багдаде.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля 2025-06-13T07:47 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, хосейн салами, операция израиля "восходящий лев"