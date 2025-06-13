Верховный лидер Ирана назначил главу генштаба и командующего КСИР
Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри главой генштаба
© AP Photo / Vahid SalemiПожарные работают на месте взрыва в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные работают на месте взрыва в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС Ирана, командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) назначен Ахмад Вахиди, сообщило агентство Nour News.
"Указом верховного лидера Хабиболла Сайяри был назначен временным главой генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал Вахиди назначен командующим КСИР", - говорится в сообщении.
Ранее иранское государственное телевидение сообщило о гибели Мохаммада Багери, который занимал должность главы генштаба, в результате ударов Израиля. КСИР подтверждал гибель своего командующего Хосейна Салами.
Сайяри до этого занимал должность заместителя командующего армии Ирана (как и КСИР - часть вооруженных сил страны), а Вахиди является бывшим министром внутренних дел Ирана, а также бывшим командующим спецподразделения "Кудс" в составе КСИР - до генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара США в 2020 году в Багдаде.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.