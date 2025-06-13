https://ria.ru/20250613/iran-2022588745.html
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба
Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:20:00+03:00
2025-06-13T07:20:00+03:00
2025-06-13T12:10:00+03:00
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операция израиля "восходящий лев"
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской республики."Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля", - сказала ведущая государственного новостного канала в прямом эфире.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
https://ria.ru/20250613/iran-2022588250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба Мохаммед Багери