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При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба - РИА Новости, 13.06.2025
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07:20 13.06.2025 (обновлено: 12:10 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022588745.html
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба
Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:20:00+03:00
2025-06-13T12:10:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской республики."Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля", - сказала ведущая государственного новостного канала в прямом эфире.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022588250.html
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Дарья Буймова
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба

При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба Мохаммед Багери

CC BY 4.0 / Mehr News Agency / Mohammad BagheriГлава иранского генштаба Мохаммад Багери
Глава иранского генштаба Мохаммад Багери - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
CC BY 4.0 / Mehr News Agency / Mohammad Bagheri
Глава иранского генштаба Мохаммад Багери. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской республики.
"Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля", - сказала ведущая государственного новостного канала в прямом эфире.
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля
07:14
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
06:42
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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