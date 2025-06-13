https://ria.ru/20250613/iran-2022588745.html

При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба

При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба - РИА Новости, 13.06.2025

При атаке Израиля на Иран погиб глава генштаба

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:20:00+03:00

2025-06-13T07:20:00+03:00

2025-06-13T12:10:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Иран, сообщает государственное телевидение исламской республики."Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля", - сказала ведущая государственного новостного канала в прямом эфире.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", армия обороны израиля (цахал)