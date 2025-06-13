Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля
Нефтепереработка и нефтехранилища Ирана не пострадали при ударах Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не пострадали в результате ударов Израиля, заявила иранская компания по переработке и сбыту нефти, подведомственная министерству нефти исламской республики.
"Какого-либо ущерба объектам нефтепереработки и хранения нефти нанесено не было. В настоящий момент работа этих объектов идет стабильно", - говорится в заявлении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.