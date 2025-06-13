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Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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07:18 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022588550.html
Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля
Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля
Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не пострадали в результате ударов Израиля, заявила иранская компания по переработке и сбыту нефти,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:18:00+03:00
2025-06-13T07:18:00+03:00
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иран
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хосейн салами
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не пострадали в результате ударов Израиля, заявила иранская компания по переработке и сбыту нефти, подведомственная министерству нефти исламской республики. "Какого-либо ущерба объектам нефтепереработки и хранения нефти нанесено не было. В настоящий момент работа этих объектов идет стабильно", - говорится в заявлении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля

Нефтепереработка и нефтехранилища Ирана не пострадали при ударах Израиля

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не пострадали в результате ударов Израиля, заявила иранская компания по переработке и сбыту нефти, подведомственная министерству нефти исламской республики.
"Какого-либо ущерба объектам нефтепереработки и хранения нефти нанесено не было. В настоящий момент работа этих объектов идет стабильно", - говорится в заявлении.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
06:58
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля
06:10
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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