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Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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07:14 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022588250.html
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля
Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану, заявил МИД исламской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:14:00+03:00
2025-06-13T07:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
оон
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану, заявил МИД исламской республики в Telegram-канале. "Иран, как один из основателей ООН, суть работы которой заключается в предотвращении агрессии и угроз миру, подчеркивает обязанность Совета безопасности этой организации принять незамедлительные меры в целях противодействия нарушению международного мира и безопасности из-за агрессии Израиля против Ирана и призывает генсекретаря ООН и членов СБ ООН как можно скорее принять меры в этом отношении", - говорится в заявлении МИД Ирана. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/ssha-2022587814.html
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иран
израиль
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Дарья Буймова
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, оон, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля

МИД Ирана призвал генсека ООН принять меры в связи с ударами Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану, заявил МИД исламской республики в Telegram-канале.
"Иран, как один из основателей ООН, суть работы которой заключается в предотвращении агрессии и угроз миру, подчеркивает обязанность Совета безопасности этой организации принять незамедлительные меры в целях противодействия нарушению международного мира и безопасности из-за агрессии Израиля против Ирана и призывает генсекретаря ООН и членов СБ ООН как можно скорее принять меры в этом отношении", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США готовы провести встречу с посланником Ирана
07:11
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля
06:10
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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