https://ria.ru/20250613/iran-2022588250.html

Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля

Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля

Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану, заявил МИД исламской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:14:00+03:00

2025-06-13T07:14:00+03:00

2025-06-13T07:14:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

хосейн салами

оон

армия обороны израиля (цахал)

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022583024_0:253:2701:1772_1920x0_80_0_0_f1b492ff5cd139879906f15a0c35a213.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану, заявил МИД исламской республики в Telegram-канале. "Иран, как один из основателей ООН, суть работы которой заключается в предотвращении агрессии и угроз миру, подчеркивает обязанность Совета безопасности этой организации принять незамедлительные меры в целях противодействия нарушению международного мира и безопасности из-за агрессии Израиля против Ирана и призывает генсекретаря ООН и членов СБ ООН как можно скорее принять меры в этом отношении", - говорится в заявлении МИД Ирана. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

https://ria.ru/20250613/ssha-2022587814.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022582337.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, оон, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"