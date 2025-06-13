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При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека - РИА Новости, 13.06.2025
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07:02 13.06.2025 (обновлено: 07:07 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022587540.html
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека
Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:02:00+03:00
2025-06-13T07:07:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство IRNA со сылкой на главу управления кризисами провинции Маджида Фарши."В ходе этих атак два человека погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении агентства.Не уточняется, являются ли эти лица гражданскими или военными.Незадолго до этого СМИ сообщали о пяти погибших и 20 пострадавших в Тегеране.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека

При атаке Израиля на северо-запад Ирана пострадали шесть человек

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство IRNA со сылкой на главу управления кризисами провинции Маджида Фарши.
"В ходе этих атак два человека погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении агентства.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
06:42
Не уточняется, являются ли эти лица гражданскими или военными.
Незадолго до этого СМИ сообщали о пяти погибших и 20 пострадавших в Тегеране.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
КСИР подтвердил гибель своего командующего
06:29
 
В миреИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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