https://ria.ru/20250613/iran-2022587540.html
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека
Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:02:00+03:00
2025-06-13T07:02:00+03:00
2025-06-13T07:07:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022583024_0:253:2701:1772_1920x0_80_0_0_f1b492ff5cd139879906f15a0c35a213.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство IRNA со сылкой на главу управления кризисами провинции Маджида Фарши."В ходе этих атак два человека погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении агентства.Не уточняется, являются ли эти лица гражданскими или военными.Незадолго до этого СМИ сообщали о пяти погибших и 20 пострадавших в Тегеране.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html
https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022583024_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_be04f96adc76e88520db185d20138d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
При атаке Израиля на северо-запад Ирана погибли два человека
При атаке Израиля на северо-запад Ирана пострадали шесть человек
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости.
Два человека погибли и шесть пострадали в результате атаки Израиля на три военных округа и гарнизона в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан, передает агентство IRNA
со сылкой на главу управления кризисами провинции Маджида Фарши.
"В ходе этих атак два человека погибли и шесть получили ранения", - говорится в сообщении агентства.
Не уточняется, являются ли эти лица гражданскими или военными.
Незадолго до этого СМИ сообщали о пяти погибших и 20 пострадавших в Тегеране.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.