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Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением - РИА Новости, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:19:00+03:00
2025-06-13T06:19:00+03:00
2025-06-13T12:10:00+03:00
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иран
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операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
армия обороны израиля (цахал)
хосейн салами
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба", его слова цитирует иранское агентство Fars."Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит", - говорится в послании Хаменеи.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), хосейн салами
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хосейн Салами
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
Верховный лидер Ирана: Израиль ждет горькая и страшная судьба