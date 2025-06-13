https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html

Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением

Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:19:00+03:00

2025-06-13T06:19:00+03:00

2025-06-13T12:10:00+03:00

в мире

иран

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операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

армия обороны израиля (цахал)

хосейн салами

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба", его слова цитирует иранское агентство Fars."Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит", - говорится в послании Хаменеи.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), хосейн салами