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Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением - РИА Новости, 13.06.2025
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06:19 13.06.2025 (обновлено: 12:10 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением - РИА Новости, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:19:00+03:00
2025-06-13T12:10:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
армия обороны израиля (цахал)
хосейн салами
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба", его слова цитирует иранское агентство Fars."Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит", - говорится в послании Хаменеи.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
https://ria.ru/20250613/iran-2022582099.html
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), хосейн салами
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хосейн Салами
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением

Верховный лидер Ирана: Израиль ждет горькая и страшная судьба

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба", его слова цитирует иранское агентство Fars.
"Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит", - говорится в послании Хаменеи.
Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удар по объекту в Тебризе
06:05
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех
05:39
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Али ХаменеиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Хосейн Салами
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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