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По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:16:00+03:00
2025-06-13T06:16:00+03:00
2025-06-13T12:09:00+03:00
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операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News."Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)", — говорится в сообщении агентства.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники.
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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
Минимум 5 человек погибло и более 20 ранено из-за ударов Израиля по Ирану