https://ria.ru/20250613/iran-2022582539.html

По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану

По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану

По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:16:00+03:00

2025-06-13T06:16:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News."Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)", — говорится в сообщении агентства.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники.

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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"