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По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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06:16 13.06.2025 (обновлено: 12:09 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022582539.html
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану
По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:16:00+03:00
2025-06-13T12:09:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News."Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)", — говорится в сообщении агентства.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники.
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
По меньшей мере пять человек погибло в результате ударов Израиля по Ирану

Минимум 5 человек погибло и более 20 ранено из-за ударов Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате атаки Израиля на столицу Ирана, сообщило агентство Nour News.
"Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания в Нармаке (район в северо-восточной части Тегерана)", — говорится в сообщении агентства.
Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
06:19
 
В миреИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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