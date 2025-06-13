https://ria.ru/20250613/iran-2022582337.html

Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля

Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в своем послании гражданам страны, что дает "свободу действий" вооруженным силам в вопросе ответа на удары... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:10:00+03:00

2025-06-13T06:10:00+03:00

2025-06-13T06:18:00+03:00

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хосейн салами

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в своем послании гражданам страны, что дает "свободу действий" вооруженным силам в вопросе ответа на удары Израиля."Могучая рука вооруженных сил исламской республики не оставит его (Израиль – ред.), если на то будет воля Всевышнего", - цитирует иранское агентство Fars послание Хаменеи.Он также подтвердил, что в результате ударов Израиля погибли "ученые и военнокомандующие".Ранее иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.

https://ria.ru/20250613/voennye-2022581747.html

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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, хосейн салами, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)