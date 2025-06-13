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Израиль нанес удар по объекту в Тебризе - РИА Новости, 13.06.2025
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06:05 13.06.2025 (обновлено: 07:12 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022582099.html
Израиль нанес удар по объекту в Тебризе
Израиль нанес удар по объекту в Тебризе - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес удар по объекту в Тебризе
Израиль нанес удары по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз, расположенного на северо-западе исламской республики, передает иранское... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:05:00+03:00
2025-06-13T07:12:00+03:00
тебриз
израиль
в мире
операция израиля "восходящий лев"
исраэль кац
иран
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз, расположенного на северо-западе исламской республики, передает иранское государственное телевидение IRIB."Территория Тебризского нефтеперерабатывающего завода пострадала в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
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тебриз
израиль
иран
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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе.
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тебриз, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", исраэль кац, иран, армия обороны израиля (цахал)
Тебриз, Израиль, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Исраэль Кац, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль нанес удар по объекту в Тебризе

Израиль нанес удар по НПЗ в Тебризе

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по территории нефтеперерабатывающего завода в городе Тебриз, расположенного на северо-западе исламской республики, передает иранское государственное телевидение IRIB.
"Территория Тебризского нефтеперерабатывающего завода пострадала в результате израильских ударов", - говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
06:19
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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05:42
 
ТебризИзраильВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Исраэль КацИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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