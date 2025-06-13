Рейтинг@Mail.ru
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022580505.html
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана
Сообщения о гибели в результате атак Израиля на Иран главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери недостоверны, Багери не пострадал и находится в командном пункте,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:49:00+03:00
2025-06-13T05:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Сообщения о гибели в результате атак Израиля на Иран главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери недостоверны, Багери не пострадал и находится в командном пункте, передает агентство IRNA. "Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал", - говорится в сообщении агентства. Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022576467.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана

IRNA: сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана Багери недостоверны

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Сообщения о гибели в результате атак Израиля на Иран главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери недостоверны, Багери не пострадал и находится в командном пункте, передает агентство IRNA.
"Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал", - говорится в сообщении агентства.
Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана
04:56
Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль провел серию диверсий в Иране, пишут СМИ
05:06
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала