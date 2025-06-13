https://ria.ru/20250613/iran-2022580505.html
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана
Сообщения о гибели в результате атак Израиля на Иран главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери недостоверны, Багери не пострадал и находится в командном пункте,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:49:00+03:00
2025-06-13T05:49:00+03:00
2025-06-13T05:49:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Сообщения о гибели в результате атак Израиля на Иран главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери недостоверны, Багери не пострадал и находится в командном пункте, передает агентство IRNA. "Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал", - говорится в сообщении агентства. Незадолго до этого госагентство Tasnim сообщило, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ опровергли сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана
IRNA: сообщения о гибели главы генштаба ВС Ирана Багери недостоверны