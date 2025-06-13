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В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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05:46 13.06.2025 (обновлено: 12:02 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022580378.html
В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля
В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля
Тегеран даст жёсткий ответ на удары Израиля по Ирану, Тель-Авив заплатит высокую цену, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:46:00+03:00
2025-06-13T12:02:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран даст жёсткий ответ на удары Израиля по Ирану, Тель-Авив заплатит высокую цену, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.Иранские СМИ сообщали ранее о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков."В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жесткий ответ", - сказал он в прямом эфире.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля

В генштабе ВС Ирана заявили о жестком ответе на удары Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран даст жёсткий ответ на удары Израиля по Ирану, Тель-Авив заплатит высокую цену, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
Иранские СМИ сообщали ранее о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков.
"В стране нет повода для беспокойства, а Израиль, как и США, заплатит высокую цену и получит жесткий ответ", - сказал он в прямом эфире.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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