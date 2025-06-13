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В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов - РИА Новости, 13.06.2025
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05:42 13.06.2025 (обновлено: 12:02 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022580137.html
В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов
В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов - РИА Новости, 13.06.2025
В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов
Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником ударов Израиля по Ирану, заявил официальный представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:42:00+03:00
2025-06-13T12:02:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
израиль
операция израиля "восходящий лев"
хосейн салами
исраэль кац
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником ударов Израиля по Ирану, заявил официальный представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.Ранее иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков."Израиль осуществил эти атаки с помощью США", - сказал Шекарчи в прямом эфире.Он также подтвердил, что Израиль нанес удары по местам проживания иранских чиновников и военных, среди них есть жертвы.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
https://ria.ru/20250613/iran-2022580378.html
https://ria.ru/20250613/izrail-2022576467.html
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тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), сша, израиль, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, исраэль кац, марко рубио, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Хосейн Салами, Исраэль Кац, Марко Рубио, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов

В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов по Тегерану

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником ударов Израиля по Ирану, заявил официальный представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи.
Ранее иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков.
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Иране заявили о жестком ответе на удары Израиля
05:46
"Израиль осуществил эти атаки с помощью США", - сказал Шекарчи в прямом эфире.
Он также подтвердил, что Израиль нанес удары по местам проживания иранских чиновников и военных, среди них есть жертвы.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
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В миреИранТегеран (город)СШАИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Хосейн СаламиИсраэль КацМарко РубиоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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