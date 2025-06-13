https://ria.ru/20250613/iran-2022578536.html

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз

Иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:22:00+03:00

2025-06-13T05:22:00+03:00

2025-06-13T05:49:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.При этом телеканал не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.В то же время в ряде иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", исраэль кац, марко рубио, исфахан