https://ria.ru/20250613/iran-2022578536.html
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз
Иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:22:00+03:00
2025-06-13T05:22:00+03:00
2025-06-13T05:49:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
исраэль кац
марко рубио
исфахан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.При этом телеканал не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.В то же время в ряде иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
https://ria.ru/20250613/iran-2022577973.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022578296.html
израиль
иран
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", исраэль кац, марко рубио, исфахан
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Исраэль Кац, Марко Рубио, Исфахан
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту Натанз
Иранский объект Натанз подвергся нескольким ударам со стороны Израиля