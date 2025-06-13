https://ria.ru/20250613/iran-2022578296.html

В Иране заявили, что Израиль атаковал ядерные объекты

В Иране заявили, что Израиль атаковал ядерные объекты - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране заявили, что Израиль атаковал ядерные объекты

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:20:00+03:00

2025-06-13T05:20:00+03:00

2025-06-13T05:28:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

сша

марко рубио

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов исламской республики, его слова приводит иранское издание Sharq."Израиль провел атаки по ряду территорий нашей страны, в частности, по ядерным и военным объектам. Граждане Ирана должны сохранять спокойствие. Иран даст решительный ответ Израилю", - сказал Азизи.Он отметил, что масштабы израильских ударов по этим объектам пока уточняются.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".

https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022573906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", сша, марко рубио, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)