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У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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05:16 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022577973.html
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ
Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:16:00+03:00
2025-06-13T05:16:00+03:00
в мире
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. "У Ирана достаточно термоядерных материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, сообщил израильский военный чиновник", - пишет агентство.
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в мире, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ

Reuters: у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер.
Ирана достаточно термоядерных материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, сообщил израильский военный чиновник", - пишет агентство.
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В миреИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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