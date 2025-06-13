https://ria.ru/20250613/iran-2022577973.html

У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ

У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ

Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:16:00+03:00

2025-06-13T05:16:00+03:00

2025-06-13T05:16:00+03:00

в мире

иран

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. "У Ирана достаточно термоядерных материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, сообщил израильский военный чиновник", - пишет агентство.

https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, операция израиля "восходящий лев"