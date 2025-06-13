https://ria.ru/20250613/iran-2022577973.html
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ
Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:16:00+03:00
2025-06-13T05:16:00+03:00
2025-06-13T05:16:00+03:00
в мире
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израильский чиновник заявил, что у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, передает агентство Рейтер. "У Ирана достаточно термоядерных материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней, сообщил израильский военный чиновник", - пишет агентство.
https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
У Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, пишут СМИ
Reuters: у Ирана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб