https://ria.ru/20250613/iran-2022577463.html

При атаке Израиля на Тегеран погибли два иранских физика

При атаке Израиля на Тегеран погибли два иранских физика - РИА Новости, 13.06.2025

При атаке Израиля на Тегеран погибли два иранских физика

Два иранских физика-ядерщика Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси погибли в результате атаки... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:13:00+03:00

2025-06-13T05:13:00+03:00

2025-06-13T05:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Два иранских физика-ядерщика Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси погибли в результате атаки Израиля по Тегерану, передает иранское госагентство Tasnim. "Физики-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси погибли в результате атаки Израиля сегодня утром", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщала газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".

https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html

https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), исраэль кац, операция израиля "восходящий лев"