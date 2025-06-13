При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ
Tasnim: при атаке на Тегеран погиб командующий КСИР Хосейн Салами
CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Hossein Salami portraitКомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает иранское госагентство Tasnim.
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"Генерал-майор, командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате атаки Израиля на генштаб корпуса стражей в Тегеране", — говорится в сообщении.
Атака Израиля по объектам в Иране
- целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.
- министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
- госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
- Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
- Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Тель-Авива;
- после атаки армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов.
- Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.