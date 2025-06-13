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При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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04:58 13.06.2025 (обновлено: 16:45 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022575949.html
При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ
При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:58:00+03:00
2025-06-13T16:45:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
хосейн салами
исраэль кац
марко рубио
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает иранское госагентство Tasnim."Генерал-майор, командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате атаки Израиля на генштаб корпуса стражей в Тегеране", — говорится в сообщении.Атака Израиля по объектам в Иране
https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html
тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, исраэль кац, марко рубио, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Хосейн Салами, Исраэль Кац, Марко Рубио, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ

Tasnim: при атаке на Тегеран погиб командующий КСИР Хосейн Салами

CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Hossein Salami portraitКомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Hossein Salami portrait
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает иранское госагентство Tasnim.
«
"Генерал-майор, командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате атаки Израиля на генштаб корпуса стражей в Тегеране", — говорится в сообщении.

Атака Израиля по объектам в Иране

  • целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.
  • министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
  • госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву;
Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана
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  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
  • Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
  • Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Тель-Авива;
  • после атаки армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов.
  • Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ
04:23
 
В миреТегеран (город)ИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"Хосейн СаламиИсраэль КацМарко РубиоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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