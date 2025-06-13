https://ria.ru/20250613/iran-2022575949.html

При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ

При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

При атаке на Тегеран погиб командующий КСИР, пишут СМИ

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:58:00+03:00

2025-06-13T04:58:00+03:00

2025-06-13T16:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами погиб в результате атак Израиля по Тегерану, передает иранское госагентство Tasnim."Генерал-майор, командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате атаки Израиля на генштаб корпуса стражей в Тегеране", — говорится в сообщении.Атака Израиля по объектам в Иране

https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html

https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, исраэль кац, марко рубио, армия обороны израиля (цахал)