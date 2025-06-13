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В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.06.2025
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04:51 13.06.2025 (обновлено: 12:19 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022575208.html
В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану
В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.06.2025
В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану
Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:51:00+03:00
2025-06-13T12:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, его слова приводит иранское агентство ILNA. "Никакое зло (атака Израиля – ред.) не останется без ответа", - сказал он.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022574649.html
иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану

Депутат Резаи: Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025
Дым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, его слова приводит иранское агентство ILNA.
"Никакое зло (атака Израиля – ред.) не останется без ответа", - сказал он.
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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04:43
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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