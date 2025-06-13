https://ria.ru/20250613/iran-2022575208.html

В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану

В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране пообещали ответить на атаку Израиля по Тегерану

Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:51:00+03:00

2025-06-13T04:51:00+03:00

2025-06-13T12:19:00+03:00

в мире

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тегеран (город)

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иран не оставит без ответа атаку Израиля по Тегерану, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, его слова приводит иранское агентство ILNA. "Никакое зло (атака Израиля – ред.) не останется без ответа", - сказал он.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022574649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"