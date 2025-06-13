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Иран сообщил о гибели ряда высокопоставленных военных из-за атаки Израиля
Иран сообщил о гибели ряда высокопоставленных военных из-за атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Иран сообщил о гибели ряда высокопоставленных военных из-за атаки Израиля
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Хосейн Салами, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:46:00+03:00
2025-06-13T04:46:00+03:00
2025-06-13T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Хосейн Салами, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашид, физик Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси могли погибнуть в результате атак Израиля на Тегеран, передает иранское государственное телевидение."Поступают сообщения об убийстве израильским режимом генерала Хосейна Салами, генерала Голам Али Рашида, господина Техранчи и господина Ферейдуна Аббаси" , — сказал ведущий в прямом эфире.Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
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операция израиля "восходящий лев", в мире, израиль, иран
Операция Израиля "Восходящий лев", В мире, Израиль, Иран
Иран сообщил о гибели ряда высокопоставленных военных из-за атаки Израиля
Иранское телевидение сообщило о гибели ряда высокопоставленных военных