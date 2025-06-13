https://ria.ru/20250613/iran-2022573397.html
При атаке Израиля на Иран погибли люди
При атаке Израиля на Иран погибли люди - РИА Новости, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран погибли люди
В результате атаки Израиля на Тегеран есть жертвы, сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале без уточнения их числа. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:24:00+03:00
2025-06-13T04:24:00+03:00
2025-06-13T04:38:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. В результате атаки Израиля на Тегеран есть жертвы, сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале без уточнения их числа.Телеканал опубликовал изображение с "телом погибшего ребенка при атаке Израиля на иранскую столицу Тегеран".Чуть позже телеканал разместил у себя информацию, что погибли "женщины и дети, число которых неизвестно".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
При атаке Израиля на Иран погибли люди
PRESS TV: в результате атаки Израиля на Тегеран есть жертвы