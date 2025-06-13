https://ria.ru/20250613/iran-2022573397.html

При атаке Израиля на Иран погибли люди

При атаке Израиля на Иран погибли люди - РИА Новости, 13.06.2025

При атаке Израиля на Иран погибли люди

В результате атаки Израиля на Тегеран есть жертвы, сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале без уточнения их числа. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:24:00+03:00

2025-06-13T04:24:00+03:00

2025-06-13T04:38:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. В результате атаки Израиля на Тегеран есть жертвы, сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале без уточнения их числа.Телеканал опубликовал изображение с "телом погибшего ребенка при атаке Израиля на иранскую столицу Тегеран".Чуть позже телеканал разместил у себя информацию, что погибли "женщины и дети, число которых неизвестно".

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"