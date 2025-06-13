https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html

Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ

Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ

Израиль завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана, сообщает армейская пресс-служба. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:23:00+03:00

2025-06-13T04:23:00+03:00

2025-06-13T04:23:00+03:00

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израиль

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана, сообщает армейская пресс-служба. "В течение короткого времени десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап операции, который включал нанесение ударов по десяткам военных целей, в том числе по ядерным объектам в разных районах Ирана", - говорится в заявлении. Газета Times of Israel со ссылкой на военных чиновников сообщала, что операция "Нация львов" может продлиться несколько дней.

https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html

израиль

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"