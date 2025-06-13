https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html
Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ
Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ
Израиль завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана, сообщает армейская пресс-служба. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:23:00+03:00
2025-06-13T04:23:00+03:00
2025-06-13T04:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана, сообщает армейская пресс-служба. "В течение короткого времени десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап операции, который включал нанесение ударов по десяткам военных целей, в том числе по ядерным объектам в разных районах Ирана", - говорится в заявлении. Газета Times of Israel со ссылкой на военных чиновников сообщала, что операция "Нация львов" может продлиться несколько дней.
https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль завершил первый этап операции операции против Ирана, заявила ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: Израиль завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана