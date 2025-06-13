Стало известно, кто представит Катар на "Интервидении"
Певица Дана Аль-Мир представит Катар на музыкальном конкурсе "Интервидение"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Певица и композитор Дана Аль-Мир примет участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" от Катара, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Музыкальная карта расширяется - Катар теперь в игре! Страну представит Дана Аль-Мир (Dana Al Meer) - талантливая певица, композитор и одна из самых узнаваемых артисток в регионе", - говорится в сообщении.
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Дана Аль-Мир - исполнительница жанра восточный арт-поп.
Певица является участницей TEDx, автором оригинальных песен и саундтреков. Кроме того, она активно работает как продюсер и композитор для театральных постановок и видеоарт-проектов.
Самым известным выступлением Даны Аль-Мир стало торжественное открытие Кубка Азии по футболу в 2023 году.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Как сообщили РИА Новости организаторы конкурса, участие в нем примут участие представители 20 стран, включая Россию, США и Китай.