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В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета - РИА Новости, 13.06.2025
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06:14 13.06.2025 (обновлено: 09:02 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/indiya-2022582447.html
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета - РИА Новости, 13.06.2025
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета
В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:14:00+03:00
2025-06-13T09:02:00+03:00
индия
крушение пассажирского самолета в гуджарате
в мире
гуджарат
air india
boeing 787
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times.Подробности:Что известно о трагедии:
https://ria.ru/20250612/indiya-2022542605.html
индия
гуджарат
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Момент крушения пассажирского самолета в Индии
Момент крушения пассажирского самолета в Индии.
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Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India
Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India.
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
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Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии.
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индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, гуджарат, air india, boeing 787
Индия, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, В мире, Гуджарат, Air India, Boeing 787
В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета

В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося самолета

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times.
Подробности:
  • на месте крушения нашли бортовой самописец;
  • он находился в задней части самолета;
  • расшифровкой займется Генеральный директорат гражданской авиации;
  • поиски второго черного ящика продолжаются.
Что известно о трагедии:
  • в четверг Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
  • самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
  • на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
  • среди них 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
  • россиян на рейсе не было;
  • единственный выживший находится на лечении в больнице;
  • есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район;
  • на месте крушения нашли не менее 265 тел погибших;
  • по предварительным данным, среди жертв — не менее двадцати студентов медколледжа;
  • по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
  • пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
  • судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
  • затем лайнер начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
  • правительство Индии создало комитет высокого уровня для расследования крушения;
  • первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании;
  • крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
  • президент Владимир Путин выразил соболезнования Нью-Дели.
Момент крушения пассажирского самолета в Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Выживший пассажир самолета, рухнувшего в Индии, рассказал о моменте взрыва
Вчера, 20:04
 
ИндияКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеВ миреГуджаратAir IndiaBoeing 787
 
 
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