https://ria.ru/20250613/indiya-2022582447.html

В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета

В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета - РИА Новости, 13.06.2025

В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета

В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times. РИА Новости, 13.06.2025

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2025-06-13T09:02:00+03:00

индия

крушение пассажирского самолета в гуджарате

в мире

гуджарат

air india

boeing 787

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times.Подробности:Что известно о трагедии:

https://ria.ru/20250612/indiya-2022542605.html

индия

гуджарат

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Момент крушения пассажирского самолета в Индии Момент крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-13T06:14 true PT0M17S

Последние секунды полета Boeing 787 компании Air India Последние секунды полета самолета Boeing 787 компании Air India. 2025-06-13T06:14 true PT0M58S

Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-13T06:14 true PT0M14S

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии Кадры с места крушения пассажирского самолета в Индии. 2025-06-13T06:14 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, крушение пассажирского самолета в гуджарате, в мире, гуджарат, air india, boeing 787