В Индии обнаружили черный ящик с разбившегося самолета
В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося самолета
© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабаде в Индии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Индии обнаружили один из двух черных ящиков с разбившегося Boeing 787 Dreamliner, пишет Hindustan Times.
Подробности:
- на месте крушения нашли бортовой самописец;
- он находился в задней части самолета;
- расшифровкой займется Генеральный директорат гражданской авиации;
- поиски второго черного ящика продолжаются.
Что известно о трагедии:
- в четверг Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выполнял рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета;
- на борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа;
- среди них 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады;
- россиян на рейсе не было;
- единственный выживший находится на лечении в больнице;
- есть жертвы и на земле, так как самолет упал на жилой район;
- на месте крушения нашли не менее 265 тел погибших;
- по предварительным данным, среди жертв — не менее двадцати студентов медколледжа;
- по информации RT, в самолете мог лететь бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани;
- пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе;
- судно достигло максимальной высоты в 190 метров;
- затем лайнер начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метра в минуту;
- правительство Индии создало комитет высокого уровня для расследования крушения;
- первый полет Boeing 787 был в 2013-м, вскоре его передали авиакомпании;
- крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа;
- президент Владимир Путин выразил соболезнования Нью-Дели.