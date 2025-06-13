https://ria.ru/20250613/gosduma-2022579665.html
Названы самые дешевые блюда в столовой Госдумы
Названы самые дешевые блюда в столовой Госдумы - РИА Новости, 13.06.2025
Названы самые дешевые блюда в столовой Госдумы
Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:34:00+03:00
2025-06-13T05:34:00+03:00
2025-06-13T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Самые дешевые блюда в меню — "морковь свежая тертая" и "капуста ранняя натуральная" — обойдутся в 15 рублей за 60 граммов. При этом самый дешевый суп — "бульон куриный с яйцом" — стоит 120 рублей за 250 граммов, самое дешевое второе блюдо — "блинчик с черной смородиной" — 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — "сало соленое" — 90 рублей за 30 граммов.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Названы самые дешевые блюда в столовой Госдумы
Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Самые дешевые блюда в меню — "морковь свежая тертая" и "капуста ранняя натуральная" — обойдутся в 15 рублей за 60 граммов.
При этом самый дешевый суп — "бульон куриный с яйцом" — стоит 120 рублей за 250 граммов, самое дешевое второе блюдо — "блинчик с черной смородиной" — 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — "сало соленое" — 90 рублей за 30 граммов.