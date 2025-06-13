https://ria.ru/20250613/gerasimov-2022609232.html

Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО

Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025

Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:55:00+03:00

2025-06-13T09:55:00+03:00

2025-06-13T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

вооруженные силы рф

генеральный штаб вооруженных сил рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022618411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3eb0d3ab7d5afdd0a1b0961b44e5f865.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны.Генерал-лейтенант:Герасимов также вручил награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.По последним данным Минобороны, бойцы "Запада" уничтожили в зоне СВО за сутки:

https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Запад" Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в ходе спецоперации и отметил её успехи, сообщили в Минобороны. 2025-06-13T09:55 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил рф