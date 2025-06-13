https://ria.ru/20250613/gerasimov-2022609232.html
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:55:00+03:00
2025-06-13T09:55:00+03:00
2025-06-13T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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валерий герасимов
вооруженные силы рф
генеральный штаб вооруженных сил рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны.Генерал-лейтенант:Герасимов также вручил награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.По последним данным Минобороны, бойцы "Запада" уничтожили в зоне СВО за сутки:
https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html
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Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Запад"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в ходе спецоперации и отметил её успехи, сообщили в Минобороны.
2025-06-13T09:55
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РИА Новости
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безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО
Начальник Генштаба Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в ходе СВО