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Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 13.06.2025 (обновлено: 10:47 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/gerasimov-2022609232.html
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:55:00+03:00
2025-06-13T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
генеральный штаб вооруженных сил рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны.Генерал-лейтенант:Герасимов также вручил награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.По последним данным Минобороны, бойцы "Запада" уничтожили в зоне СВО за сутки:
https://ria.ru/20250610/bufernye-2021825630.html
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Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Запад"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в ходе спецоперации и отметил её успехи, сообщили в Минобороны.
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безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ
Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО

Начальник Генштаба Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в ходе СВО

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад" в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
Генерал-лейтенант:
  • заслушал доклады командующего генерал-полковника Сергея Кузовлева и его коллег о ситуации в зоне ответственности "Запада";
  • отметил успехи группировки на фронте;
  • дал указания по дальнейшим действиям.
Герасимов также вручил награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за мужество и отвагу.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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По последним данным Минобороны, бойцы "Запада" уничтожили в зоне СВО за сутки:
  • более 240 украинских военных;
  • два танка;
  • 12 автомобилей;
  • шесть артиллерийских орудий;
  • четыре станции радиоэлектронной борьбы;
  • пять складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФГенеральный штаб Вооруженных сил РФ
 
 
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