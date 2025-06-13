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Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана
Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана
Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ожидаемые потери в результате ответного удара Ирана будут отличаться от тех, к которым... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:56:00+03:00
2025-06-13T04:56:00+03:00
2025-06-13T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ожидаемые потери в результате ответного удара Ирана будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля."Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха - иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. ЦАХАЛ готов защищать израильский тыл, и я прошу вас нести ответственность за себя, за свою семью и свои общины и слушать инструкции", - говорится в заявлении начальника, опубликованном в Telegram-канале.Тем не менее, генерал предупредил, что любой, кто попытается бросить вызов Израилю, "заплатит высокую цену".
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израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", в мире
Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", В мире
Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана
Начальник генштаба Израиля предупредил о непривычных потерях из-за ответа Ирана
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ожидаемые потери в результате ответного удара Ирана будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.
Ранее армия Израиля
сообщила, что нанесла в Иране
удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
"Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха - иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. ЦАХАЛ готов защищать израильский тыл, и я прошу вас нести ответственность за себя, за свою семью и свои общины и слушать инструкции", - говорится в заявлении начальника, опубликованном в Telegram-канале.
Тем не менее, генерал предупредил, что любой, кто попытается бросить вызов Израилю, "заплатит высокую цену".