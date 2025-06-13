https://ria.ru/20250613/genshtab-2022575842.html

Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана

Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Начальник генштаба Израиля призвал готовиться к потерям из-за ответа Ирана

Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ожидаемые потери в результате ответного удара Ирана будут отличаться от тех, к которым... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:56:00+03:00

2025-06-13T04:56:00+03:00

2025-06-13T12:22:00+03:00

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022633870_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e6045f8051977bc10e14876cea74ca9.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ожидаемые потери в результате ответного удара Ирана будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне.Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля."Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха - иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. ЦАХАЛ готов защищать израильский тыл, и я прошу вас нести ответственность за себя, за свою семью и свои общины и слушать инструкции", - говорится в заявлении начальника, опубликованном в Telegram-канале.Тем не менее, генерал предупредил, что любой, кто попытается бросить вызов Израилю, "заплатит высокую цену".

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", в мире