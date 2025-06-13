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Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.06.2025
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00:45 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/gaza-2022563935.html
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 13.06.2025
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:45:00+03:00
2025-06-13T00:45:00+03:00
в мире
сша
венгрия
фиджи
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
генеральная ассамблея оон
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Резолюция была принята 149 государствами, 12 выступили против и 19 воздержались. Помимо США против резолюции проголосовали, например, Венгрия, Фиджи и Аргентина. Документ "требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами". Резолюция также призывает Израиль "немедленно прекратить блокаду, открыть все пограничные переходы и обеспечить, чтобы помощь достигала палестинского гражданского населения по всему сектору Газа немедленно и в необходимом объеме". Посол России в ООН Василий Небензя ранее заявил, что разочарован прошлой резолюции Совета безопасности ООН, на которую США наложили вето. Резолюция совета призывает к прекращению огня в секторе Газа и беспрепятственным поставкам помощи.
https://ria.ru/20250612/gaza-2022408128.html
https://ria.ru/20250609/oon-2021887326.html
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в мире, сша, венгрия, фиджи, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Венгрия, Фиджи, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Генеральная Ассамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном прекращении огня в секторе Газа

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция была принята 149 государствами, 12 выступили против и 19 воздержались. Помимо США против резолюции проголосовали, например, Венгрия, Фиджи и Аргентина.
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Документ "требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами".
Резолюция также призывает Израиль "немедленно прекратить блокаду, открыть все пограничные переходы и обеспечить, чтобы помощь достигала палестинского гражданского населения по всему сектору Газа немедленно и в необходимом объеме".
Посол России в ООН Василий Небензя ранее заявил, что разочарован прошлой резолюции Совета безопасности ООН, на которую США наложили вето. Резолюция совета призывает к прекращению огня в секторе Газа и беспрепятственным поставкам помощи.
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В миреСШАВенгрияФиджиВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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