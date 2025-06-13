https://ria.ru/20250613/gastroenterolog-2022569263.html

Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты

Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты - РИА Новости, 13.06.2025

Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты

Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:07:00+03:00

2025-06-13T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Употреблять овощи и фрукты нужно утром, так они лучше усваиваются", - отметила Сластен. Врач добавила, что овощи и фрукты следует также добавлять в обед или ужин, тщательно мыть и не забывать о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике. "Необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, которая может вызвать скачки сахара в крови. Овощи, наоборот, богаты клетчаткой и недостаточно — сахаром. Именно поэтому мы советуем соблюдать подобную норму: три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Сластен.

https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html

https://ria.ru/20250214/dietolog-1999269486.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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