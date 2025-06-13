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Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты - РИА Новости, 13.06.2025
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03:07 13.06.2025 (обновлено: 10:28 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/gastroenterolog-2022569263.html
Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты
Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты - РИА Новости, 13.06.2025
Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты
Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:07:00+03:00
2025-06-13T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Употреблять овощи и фрукты нужно утром, так они лучше усваиваются", - отметила Сластен. Врач добавила, что овощи и фрукты следует также добавлять в обед или ужин, тщательно мыть и не забывать о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике. "Необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, которая может вызвать скачки сахара в крови. Овощи, наоборот, богаты клетчаткой и недостаточно — сахаром. Именно поэтому мы советуем соблюдать подобную норму: три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Сластен.
https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html
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Гастроэнтеролог рассказала, когда лучше есть овощи и фрукты

Гастроэнтеролог Сластен: овощи и фрукты лучше усваиваются в первой половине дня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи на прилавке
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Употреблять овощи и фрукты рекомендуется в первой половине дня, так как в это время суток они лучше усваиваются, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
"Употреблять овощи и фрукты нужно утром, так они лучше усваиваются", - отметила Сластен.
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Врач добавила, что овощи и фрукты следует также добавлять в обед или ужин, тщательно мыть и не забывать о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике.
"Необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, которая может вызвать скачки сахара в крови. Овощи, наоборот, богаты клетчаткой и недостаточно — сахаром. Именно поэтому мы советуем соблюдать подобную норму: три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Сластен.
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