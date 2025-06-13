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Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/flot--2022672756.html
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот в течение недели уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:04:00+03:00
2025-06-13T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Черноморский флот в течение недели уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю

МО РФ: Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ

© Фото : Минобороны РоссииМорской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота России
Морской тральщик Валентин Пикуль Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Минобороны России
Морской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Черноморский флот в течение недели уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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